Tavşanlı ilçesinin İstasyon Mahallesi'ndeki apart daireden dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Bunun üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Cansız bedeni mutfak kapısının arkasında bulundu

Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede mutfak kapısının arkasında, dairede yalnız yaşayan 46 yaşındaki Hüseyin Baki'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Baki'nin cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İlçe Nüfus Müdürlüğünde memur olduğu öğrenilen Baki'nin, yangında dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.