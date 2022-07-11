Haber Giriş: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 15:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da apart dairede çıkan yangında bir kişi öldü
[Fotograf: AA]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde apart dairede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Tavşanlı ilçesinin İstasyon Mahallesi'ndeki apart daireden dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.
Bunun üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Cansız bedeni mutfak kapısının arkasında bulundu
Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede mutfak kapısının arkasında, dairede yalnız yaşayan 46 yaşındaki Hüseyin Baki'nin cansız bedeniyle karşılaştı.
Baki'nin cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
İlçe Nüfus Müdürlüğünde memur olduğu öğrenilen Baki'nin, yangında dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.
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