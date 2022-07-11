Haber Giriş: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 15:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de otomobil devrildi: 2 kardeş öldü, 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Eskişehir Seyitgazi'de Hüseyin Çetin idaresindeki otomobil, Derebenek Mahallesi yakınında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, araçta bulunan 50 yaşındaki Halil ve 45 yaşındaki kardeşi İbrahim Ünlü hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü Hüseyin Çetin, Yakup Sevim ve Melih Ünlü ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Eskişehir Trafik Kazası
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