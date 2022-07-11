Haber Giriş: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 15:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yaralı çeltikçi kuşu korumaya alındı
[Fotograf: AA]
Sinop'ta, polis ekiplerince yaralı halde bulunan çeltikçi kuşu korumaya alındı.
Gerze ilçesinde devriye görevi yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kenarında yaralı bir kuş gördü.
Ekipler, araçlarına aldıkları kuşu emniyet binasına götürerek su ve yem verdi. Bir süre bakımı yapılan kuş, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Çeltikçi türü olduğu anlaşılan kuş, tedavisinin ardından doğal yaşamına salınacak.
Etiketler: Sinop
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