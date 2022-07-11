Gerze ilçesinde devriye görevi yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kenarında yaralı bir kuş gördü.

Ekipler, araçlarına aldıkları kuşu emniyet binasına götürerek su ve yem verdi. Bir süre bakımı yapılan kuş, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Çeltikçi türü olduğu anlaşılan kuş, tedavisinin ardından doğal yaşamına salınacak.