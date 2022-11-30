Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 16:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli Valiliği'nden sürücülere "kış lastiği" uyarısı
[Fotoğraf: Getty Images]
Kırklareli Valiliği, sürücülerin kış lastiği kullanmalarının trafik güvenliği açısından önemli olduğunu bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, kış lastiklerinin 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.
Can ve mal güvenliği açısından kış lastiği kullanılması gerektiği ifade edilen açıklamada, "Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceden sonra kış lastiği tercih edilmelidir. Tedbirinizi alın siz de araçlarınızda kış lastiği kullanın, sevdiklerinize güvenle ulaşın" denildi.
Etiketler: Kırklareli
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