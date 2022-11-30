Valilikten yapılan açıklamada, kış lastiklerinin 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Can ve mal güvenliği açısından kış lastiği kullanılması gerektiği ifade edilen açıklamada, "Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceden sonra kış lastiği tercih edilmelidir. Tedbirinizi alın siz de araçlarınızda kış lastiği kullanın, sevdiklerinize güvenle ulaşın" denildi.