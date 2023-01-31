Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 00:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Ankara'dan Kırşehir istikametine seyreden H.T. idaresindeki yolcu otobüsü ile F.P. yönetimindeki otomobil Hurdalık kavşağında çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole savruldu.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Ö.B. ile V.B. yaralandı.
Yaralılar, Kırıkkale Yüksek İhtisas ve Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Etiketler: Kırıkkale Trafik Kazası
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