Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 00:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de kumar oynayan 8 kişiye 32 bin lira ceza
[AA (Arşiv)]
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye 32 bin 440 lira para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynamak için yer ve imkan sağlamanın engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Kandıra ilçesinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde, bir iş yerinde kumar oynatıldığı tespit edildi.
Kumar oynadıkları gerekçesiyle 8 kişiye 32 bin 440 lira para cezası uygulandı.
İş yeri sahibi hakkında ise adli işlem yapıldı.
Etiketler: Kocaeli
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar'da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz