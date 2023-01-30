Fatih Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkında emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan'ın ölü bulunmasının ardından tutuklanan S.Ç., suçunu itiraf etti.

Zanlı ifadesinde, güvenlik görevlisi olarak çalışmak için yaptığı iş görüşmesi sırasında site yönetici Erdoğan'dan avans istediğini, isteğinin kabul edilmemesi üzerine tartışma çıktığını söyledi.

Zanlının kent merkezindeki bir akaryakıt istasyonunda çalıştığı, boş zamanlarında sitenin bahçe işlerine yardımcı olduğu tespit edildi.

Emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan, yöneticisi olduğu sitenin otoparkında 28 Ocak'ta ölü bulunmuştu. Erdoğan'ı kemerle boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan S.Ç., tutuklanmıştı.