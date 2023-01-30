Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 15-25 Ocak tarihleri arasında meydana gelen 14 olayda 19 şahsa işlem yapıldı.

İşlem yapılan şahısların üzerlerinde, araçlarında ve işyerlerinde yapılan aramalarda 26,13 gram skunk, 9,58 gram sentetik kannabinoid, 3,75 gram metamfetamin, 3,59 gram esrar, 3,59 gram kenevir tohumu, 2,29 gram eroin, 7 adet sentetik ecza, uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.