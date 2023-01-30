Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 17:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ağrı beyaza büründü
[Fotograf: AA]
Birkaç gündür etkili olan kar yağışı ile Ağrı beyaza büründü.
Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da her yıl Kasım ayında başlayan kar yağışının Ocak ayında etkili olmasının ardından Ağrı beyaza büründü.
Birkaç gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı ile nehirler, ağaçlar ve kentin birçok bölgesi kar altında kaldı.
Etiketler: Ağrı Kar Yağışı
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