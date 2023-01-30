Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da her yıl Kasım ayında başlayan kar yağışının Ocak ayında etkili olmasının ardından Ağrı beyaza büründü.

Birkaç gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı ile nehirler, ağaçlar ve kentin birçok bölgesi kar altında kaldı.