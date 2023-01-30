Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 17:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
[Fotograf: AA]
Afyonkarahisar'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
M.M.K. idaresindeki kamyonet, Beyyazı beldesi yakınlarında C.K'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki R.A. ve A.Z. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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