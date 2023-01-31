Kentte kar yağışı, akşam saatlerinde yerini soğuk hava ve sise bıraktı.

Sis özellikle Kura Nehri ve Ardahan Kalesi bölgesinde görüş mesafesini düşürdü.

Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahar mevkiinde de etkili olan sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Yetkililer, sis ve soğuk havanın buzlanmaya neden olduğunu, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.