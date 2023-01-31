Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 00:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da yoğun sis
[Fotograf: AA]
Ardahan'da etkili olan yoğun sis ulaşımı aksatıyor.
Kentte kar yağışı, akşam saatlerinde yerini soğuk hava ve sise bıraktı.
Sis özellikle Kura Nehri ve Ardahan Kalesi bölgesinde görüş mesafesini düşürdü.
Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahar mevkiinde de etkili olan sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Yetkililer, sis ve soğuk havanın buzlanmaya neden olduğunu, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.
Etiketler: Ardahan
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