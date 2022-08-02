Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 15:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 ölü
[Fotograf: AA]
Kırıkkale'de alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Güzeltepe Mahallesi 568 Sokak'ta karşılaşan 55 yaşındaki N.K. ile Y.Ü. arasında alacak yüzünden tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Y.Ü, tüfekle N.K'ye ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan N.K, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Y.Ü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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