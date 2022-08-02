Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 15:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kayıp olarak aranıyordu, denizde cesedi bulundu
Trabzon’un Araklı ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan Hasan Kol’un, denizde cesedi bulundu.
İlçede yaşayan Hasan Kol’dan, önceki gün evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Kol, çevrede arandı ancak bulunamadı.
İlçenin Kalecik mevkisinde vatandaşlar, denizde bir ceset görünce durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi.
İhbarla gelen ekiplerin kıyıya çıkarıp, incelemede bulunduğu cesedin, Hasan Kol’a ait olduğu belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Kol’un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Trabzon
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