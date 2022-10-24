Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 19:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de minibüsle kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Kırıkkale'de minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
M.K. idaresindeki minibüs, Alparslan Türkeş Bulvarı Osmangazi Kavşağı'nda R.E'nin kullandığı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, sürücü M.K. ile kamyonette bulunan bir yolcu yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Kırıkkale Trafik Kazası
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