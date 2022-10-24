Mamfe Katolik Piskoposluğu, Bamenda şehrinde bulunan St Mary de Nchang Kilisesi'nden kaçırılan 6’sı rahip 9 kişinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Anglofon (İngilizce konuşan) ayrılıkçı grup üyeleri, 18 Eylül’de St Mary de Nchang Kilisesi'ni ateşe vermiş, fidye talep etmek için kilisede ibadet eden 9 kişiyi kaçırmıştı.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak, bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961'de federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 6 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.