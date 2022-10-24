Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, Japon hükümet, kötüye giden güvenlik ve insani durum sebebiyle ülkenin Haiti'deki Büyükelçiliğini geçici olarak kapattı.

Japon Büyükelçiliğinin faaliyetleri, Haiti'nin batıdaki komşusu Dominik Cumhuriyeti'nde açılan geçici ofiste sürdürülecek.

Bakanlık önceki hafta, Karayipler ülkesi Haiti'ye seyahat edilmemesi ve Japon vatandaşlarının ülkeden ayrılmasını kapsayan "Seviye 4" uyarısını yayımlamıştı.

Uyarıda, siyasi kargaşanın sürdüğü ülkenin başlıca şehirlerinde protestolara ve şiddet olaylarına dikkat çekilmişti.

Uluslararası basına göre, Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in yaklaşık yüzde 70'inin çeteler tarafından kontrol edildiği öngörülüyor.

Siyasi motivasyonu olan ve kendilerini bir siyasi partiyle ilişkilendiren çeteler, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişe yönelik protestoların ardından şiddet eylemlerini artırdı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 21 Ekim’de Haiti'deki silahlı gruplara ve onları finanse edenlere yaptırım uygulanmasına ilişkin karar tasarısını onayladığını bildirmişti.

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, Ağustos 2021'de meydana gelen ve 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, adam kaçırma ve şiddetin artmasıyla son bir yılda önemli ölçüde derinleşti.