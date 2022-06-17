Haber Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma 17:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırıkkale'de metruk binalar denetlendi
[Fotoğraf: İHA]
Kırıkkale'de metruk binalarda ve çeşitli güzergahlarda polis ekipleri tarafından denetim yapıldı.
Kırıkkale'de metruk binalarda ve çeşitli güzergahlarda polis ekipleri tarafından denetim yapıldı.
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından, metruk binalarda ve çeşitli güzergahlarda denetimler gerçekleştirildi.
Narkotik köpeği ve 57 personelin katıldığı denetimlerde 15 mahalle de bulunan 70 metruk binada arama yapıldı. 17 uygulama noktasında da araçlar ve şüpheli kişilere yönelik kimlik sorgulaması yapıldı.
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