Kırıkkale'de metruk binalarda ve çeşitli güzergahlarda polis ekipleri tarafından denetim yapıldı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından, metruk binalarda ve çeşitli güzergahlarda denetimler gerçekleştirildi.

Narkotik köpeği ve 57 personelin katıldığı denetimlerde 15 mahalle de bulunan 70 metruk binada arama yapıldı. 17 uygulama noktasında da araçlar ve şüpheli kişilere yönelik kimlik sorgulaması yapıldı.