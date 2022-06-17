Haber Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma 16:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Sinop merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Sinop Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Sinop, Mersin, Mardin ve Yalova'da düzenlenen operasyonda yakalanan 8 zanlının Emniyet'teki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emniyet ekiplerince dün düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramada para, banka kartları, cep telefonları ile 48 bin kişiye ait kişisel veri tablosu ele geçirilmişti.
Etiketler: Sinop
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