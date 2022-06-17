Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, merkez kampüsünde bulunan Yeşil Enerji Evi'nde yapılan AR-GE çalışmalarıyla geliştirilen projeler öğrencilerin kullanımına sunuluyor.

Bu kapsamda, AR-GE faaliyetleri yürütülen merkezin önüne elektriğini Yeşil Enerji Evi'nden sağlanan aydınlatma direği yerleştirildi.

Ayrıca, üzerine güneş hücreleri konulan direk sayesinde öğrenciler telefonlarını ücretsiz şarj edebiliyor.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, doğaya ve çevreye saygılı öğrenci odaklı çalışmalar sürdürdüklerini belirtti.

Alternatif enerji kaynaklarının her geçen gün öneminin arttığını belirten Uslu, "Üniversitemiz tarafından desteklenen yeşil enerji sistemleri, hem temiz bir gelecek bırakabilmek hem de sürdürülebilir enerji sistemine katkı sağlamak adına da çok değerli. Hizmete alınan sistemin öğrencilerimize fayda sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.