Haber Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
Gaziantep'te evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şehir dışından gelen bir kişinin evlilik vaadiyle 200 bin lira dolandırılmasıyla ilgili şikayet üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemede olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Gaziantep
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