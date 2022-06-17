Hakkari Belediyesi ekipleri market denetiminde ele geçirdiği son kullanma tarihi geçmiş ürüne tespit ederek imha etti.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, zincir ve yerel marketlere yönelik denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Zabıta Müdürü Adil Demir'in başında bulunduğu ekipler kentin değişik noktalarında yapmış oldukları denetimlerde 20 iş yeri denetlendi. Son tüketim tarihi geçmiş olduğu tespit edilen ürünler tespit edilerek kent dışında imha edildi. Son kullanma tarihleri geçmiş ürün satan iş yerlerine hakkında 5996 sayılı kanuna aykırı faaliyet gösterdiği için yasal işlem uygulandı.