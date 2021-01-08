Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de maske üretim atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
[Fotoğraf:AA]
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki bir atölyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hacıbey Mahallesi'nde bulunan maske üretim atölyesinden duman çıktığını gören çevredeki bir iş yerinin bekçisi, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Atölyedeki yanıcı maddelerin alev almasıyla kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Elektrik panosundan çıktığı değerlendirilen yangında, atölye kullanılamaz hale geldi.
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