Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve tedbirler, Tunceli’nin koronavirüs tablosunda etkisini gösterdi.

Kent genelinde vaka sayısı, yüzde 75 oranında düşerken, Ovacık ve Hozat ilçelerinde ise sıfırlandı. İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Çağdaş Özdemir, tedbirlerin ihlal edilmemesine dikkat çekerek, "Aralık ayında sokağa çıkma kısıtlamalarından sonra ilimizde vaka sayılarında yüzde 75’lik azalma gerçekleşti. Bu sonuçta, alınan önlemlerin ve sokağa çıkma yasaklarının büyük payı var" dedi.

Koronavirüs ile mücadelede, aralık ayından itibaren hafta içi saat 21.00'den sonra hafta sonu da tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, Tunceli'de de sonuç vermeye başladı. 10 gündür yeni vaka görülmeyen Ovacık ve Hozat ilçelerinde Covid-19 hastası da kalmadı. Ovacık ve Hozat dışındaki ilçelerde de tek haneli seyreden vaka sayıları, 1 hafta içinde yeni vaka tespit edilmediği takdirde sıfıra ulaşacak. Kent genelinde vaka sayılarında yüzde 75 oranında yaşanan düşüş, sağlık çalışanlarına rahat nefes aldırırken, servis ve yatak doluluk oranlarında da yüzde 50'den fazla azalma sağladı.

