Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Dodoloğlu, arıların 10 bine yakın çiçeği dolaşarak yaptıkları balın çok kıymetli olduğunu belirterek, "Düzenli olarak bal tüketmek sizi yaşlandırmaz. Bal özellikle serbest radikalleri engelleyerek onların zararlı etkilerini ortadan kaldırır, hücre yaşlanmasını engeller. Bağırsak ve midede oluşabilecek tümör tipi oluşumu engeller. Bal ağızdan girdiği andan itibaren vücuda dışardan gelen her çeşit mikrobu öldürmektedir" dedi.

Erzurum'da kadınlar tarafından kurulan 'Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne bal üretimi konusunda danışmanlık yapan Prof. Dr. Ahmet Dodoloğlu, üreticiden alınan balın şişelenmesine kadar geçen safhasının kaliteye etki ettiğini söyledi. Kaliteli balın insan sağlığı için önemine dikkat çeken Dodoloğlu, "Öncesi, üretim aşaması, depolanması, kavanozlara konulması, tüketiciye ulaşma süreci balın kalitesine etki eden faktörlerdir. Bugüne kadar herkes balı anlatmıştır. İşte, 'balın içinde şu kadar şeker vardır, su vardır, vitamin vardır, mineral madde vardır' diye. Balın bir özelliğini siz hiç duymadınız. Bal insanın ömrünü uzatır. Niye uzatır? Çünkü balın içerisinde bitkisel orijinli olduğu için polifenoller vardır. Bunlar da bizi hem uzun ömürlü ve hem de sağlıklı yapar. İnsan metabolizması enerji amacıyla karbonhidrat ve yağları parçalar. Yan bir ürün olan serbest radikaller ortaya çıkar. Çıkan radikaller ne yapar biliyor musunuz? Hücreye rastgele girip çıkmaya başlar. Yani hücreye saldırır, DNA'mıza, mitokondriye saldırır ve bizim orijinal yapımızı bozar. Bu bozulan yapıdan dolayı ömrümüz kısalır. Burada bal devreye girer. Ortaya çıkan zararlı yan ürünlerle reaksiyona girerek, onların zararlı etkilerini azaltır, bizi uzun ömürlü, sağlıklı ve genç yapar" diye konuştu.

