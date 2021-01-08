Malatya'da, yılbaşında, Niyazi Taylan Aslan'a (40) ait iş yerine giren 2 kişi, toplam 200 bin lira değerinde, 500'ün üzerinde kol saatini çaldı. Şüphelilerin saatleri çuvala doldurduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Malatya’da, yılbaşı öncesi sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen akşam saatlerinde 2 kişi, 10 yıldır saatçilik yapan Niyazi Taylan Aslan'a ait saat satışı yapılan iş yerine girdi. İş yerine arkadan bağlantı girişi bulunan camı kırarak giren hırsızlar, saatleri yanında getirdikleri çuvallara doldurdu. Yaklaşık 1 saatte 500'ün üzerinde saati toplayan 2 şüpheli, iş yerinin kasasında bulunan 4 bin 700 lirayı, diz üstü bilgisayar ve tablet bilgisayarı da alarak ayrıldı.

İş yerine gelen Aslan, raflarının boş olduğunu görünce şoke oldu. Saatçi Aslan, hemen polis merkezine giderek hırsızların yakalanması için şikayetçi oldu. Polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

