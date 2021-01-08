Elazığ'da yaşayan yüzde 97 bedensel engelli Muhammet Uçur (26), 3 yılda tek parmağını kullanarak Gazi Osman Paşa'nın Plevne Zaferi'ni anlatan 5 bölüm halinde 80 sayfalık senaryo yazdı. Hayalinin, yazdığı senaryonun dizi veya film olarak yayınlanması olduğunu söyleyen Uçur, "İlk başta yazarken zor oldu ama 'İnanıyorsanız üstünsünüz' diyerek yazdık. Vefat eden ağabeyimin de katkısı oldu. Birlikte uzun metrajlı bir film hikayesi yazdık. Bir parmağımla mouse kullanarak yazdım. Ailemin de yardımı oldu" dedi.

Elazığ'da kas erimesi hastalığı nedeniyle 10 yıldır yatağa bağımlı ve ventilatör cihazıyla yaşamını sürdüren Muhammet Uçur, hayata senaryo yazarak tutunuyor. Uçur, aynı hastalık nedeniyle yaşamını yitiren ağabeyi Harun ile Gazi Osman Paşa'nın Plevne Zaferi'ni konu alan 'Plevne Kahramanı Osman Paşa' adını verdiği hikayeyi ağabeyi öldükten sonra tek başına yazmaya başladı. Ailesinin de desteğini alan Uçur, yüzde 97 bedensel engeline rağmen 3 yılda tek parmağını kullanarak 5 bölüm ve 80 sayfadan oluşan senaryoyu tamamladı. Uçur'un hayali, senaryosunun dizi ve film olarak değerlendirilmesi.

