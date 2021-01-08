Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 09:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
[fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Kentte, R.K. ve D.Ç'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon başlattı.
Şüphelilerin İzmir'den uyuşturucu getirdiği öğrenen ekipler, operasyonda 300 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan R.K. ve D.Ç'nin işlemleri sürüyor.
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