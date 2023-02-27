Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 11:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Kırıkkale'de kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
R.Ş. (45) idaresindeki motosiklet, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 17. kilometresinde S.T'nin kullandığı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından kamyoneti ile kaçan sürücü S.T, Hasandede köyünde ekiplerce yakalandı.
Etiketler: Kırıkkale
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