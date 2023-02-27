Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 11:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı’da lastiği patlayan tır devrildi: 2 yaralı
Ağrı’da lastiği patlayan tır devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Erzurum’dan Ağrı’ya seyir halinde olan tırın lastiğinin patlaması üzerine sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Savrularak yan yatan tırda bulunan 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevre hastanelere götürdü.
Etiketler: Ağrı Trafik Kazası
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