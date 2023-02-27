Karaman Valiliği koordinesinde Karaman'a şehirlerarası otobüs ve kendi özel araçlarıyla gelen depremzede vatandaşlar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda misafir edilmeye ve tüm ihtiyaçları karşılanmaya devam ediliyor.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda misafir edilen minik afetzedeler için özellikle sinema geceleri, kukla ve palyaço gösterileri, uçurtma şenliği, doğum günü organizasyonu ile boyama faaliyeti gibi birçok proje hayata geçirilerek depremin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması planlanıyor.

Karaman Valiliği koordinesinde ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve gönüllülerden oluşturulan uzman ekipler, yurtlarda aileleri ile birlikte misafir edilen küçük ve büyük yaş grubu çocukların eğitimlerinin yanı sıra psikolojik destekte verecekler.

GSB Karaman Yurtlarının aziz milletin hizmetinde olduğunu ve depremzede vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, “Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından ilimize gelen vatandaşlarımızı yurtlarımızda misafir etmeye ve ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Özellikle depremin çocuklarımız üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla yurtlarımızda gençlik merkezi liderlerimiz ve gönüllü gençlerimiz eşliğinde çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. 0-6 yaş grubu yaklaşık 400 çocuğumuz için yurt içerisindeki uygun alanlar eğitim sınıflarına dönüştürüldü. Okul öncesi öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan programlar doğrultusunda çocuklarımız eğitim hayatına sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya ve tüm ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz” dedi.