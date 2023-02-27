Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, şüphelilere ait ev ve araçta yapılan aramalarda, 64 gram uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca ve bir hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: Sinop Uyuşturucu
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