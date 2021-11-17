Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik çalışma kapsamında B.D'nin iş yerinde arama yaptı.

Aramada, IMEI numarası klonlanmış 8 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" ile "5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu"na muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.