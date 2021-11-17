Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 18:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Ömer Ercan idaresindeki 26 ACC 577 plakalı otomobil, Seyitgazi-Afyonkarahisar kara yolu Karaören mevkisinde devrildi.
Ağır yaralanan Ercan, 112 Acil Servis ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ercan, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Etiketler: Trafik Kazası
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