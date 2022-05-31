Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 10:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de Zafer C. (32) idaresindeki 33 AFJ 44 plakalı otomobil, Bahşılı yolu Bağdat Köprüsü altında Cemal T'nin (58) kullandığı 71 FE 007 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Zeynep Anna D. (30), Büşra G. (26) ve Arife A. (39) yaralandı.
Ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Kırıkkale Trafik Kazası
Son Haberler
- 11:29
- 11:34
- 11:26
- 11:23
- 11:13
Sıradaki Haber
Çankırı'da 3 firari hükümlü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz