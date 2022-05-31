Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Cumayanı köyünde oturan H.B'nin (32) şüphe üzerine yapılan üst aramasında, yaklaşık 40 gram bonzai ele geçirdi.
İşlemlerin ardından Karabük Adliyesine sevk edilen zanlı serbest bırakıldı.
Etiketler: Karabük Uyuşturucu
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