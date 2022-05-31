Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, nisan ayına ilişkin tarımsal faaliyet verileri paylaşıldı.

Açıklamada, ülke genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda önemli yere sahip Düzce'nin ocak-nisan döneminde ihracatının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

Önceki yılın mahsulünün halen iç ve dış pazarda yoğun şekilde işlem gördüğü aktarılan açıklamada, geçen yıl 19 bin 500 ton fındık ihracatının gerçekleştiği anımsatıldı.

Ocakta 2 bin 415, şubatta 2 bin 647, martta 2 bin 235 ton ve nisanda 1279 ton olmak üzere yılın ilk dört ayında 8 bin 576 ton işlenmiş iç fındığın AB ülkelerine ihraç edildiği bildirilen açıklamada, bahçelerde gelecek sezon ürünlerinin çotanakta görüldüğü kaydedildi.