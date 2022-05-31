Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 10:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Zonguldak’ta şimşekler geceyi aydınlattı
[Fotoğraf: İHA]
Zonguldak’ta gökyüzünde çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Zonguldak’ta gün boyu etkili olan sıcak hava, akşam yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı. Akşam saatlerinden itibaren art arda şimşekler çaktı.
Gececi aydınlatan şimşekler fotoğraf meraklılar tarafından kaydedildi.
Çakan şimşekler araç kamerasına da yansıdı.
Etiketler: Hava Durumu Zonguldak
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