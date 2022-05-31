Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 10:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da 3 firari hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Çankırı'da farkı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalanarak tutuklandı.
Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Şabanözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda Şabanözü ilçesinde yürütülen operasyonlarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 3 kişi yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Etiketler: Çankırı
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