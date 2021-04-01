Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1'i polis 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada biri polis 2 kişi ağır yaralandı.
Ali Bozdaş (55) idaresindeki 71 BJ 466 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunda refüje ve ağaçlara çarpıp karşı şeride geçerek, Zakir Karaca'nın (43) kullandığı 71 AAE 595 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücüler, ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücülerden Zakir Karaca'nın Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu'nda (PMYO) görevli polis memuru olduğu öğrenildi.
Güvenlik kamerasına da yansıyan kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Etiketler: Trafik Kazası
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