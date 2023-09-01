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Güncel
AA 01.09.2023 07:00

Kırıkkale'de günlük ortalama 85 acil hasta ve yaralıya müdahale ediliyor

İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, İl Ambulans Servisi Başhekimliği ekiplerinin günde ortalama 85 vakaya müdahale ettiğini bildirdi.

Kırıkkale'de günlük ortalama 85 acil hasta ve yaralıya müdahale ediliyor

Ağırtaş, yazılı açıklamasında, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını belirtti.

Ekiplerin yılın 8 ayında günlük ortalama 85 vakaya müdahalede bulunduğunu aktaran Ağırtaş, şu bilgileri paylaştı:

"400 personelle il genelinde 20 bin 400 vakaya müdahale edilerek, yoğunluğa göre günlük ortalama 80 ile 90 vakaya müdahalede bulunulmuştur. 18 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, 3'ü özellikli olmak üzere 32 ambulans ile hizmetimiz sürmektedir. Özellikle siren sesini duyan tüm duyarlı sürücülerimiz, ambulanslara yol veriyor. Fakat zaman zaman yanlış park edilen araçlar nedeniyle ambulansların trafikte kalması sonucu vakaya müdahalede aksaklıklar meydana gelebilmektedir."

Ağırtaş, bakanlığın belirlediği vakaya ulaşma sürelerinde ülke genelinde yüzde 97'lik başarı ile Kırıkkale'nin üst sıralarda yer aldığını vurguladı.

Trafiğin yoğun olduğu cadde ve dar sokaklarda vakaya hızlı ve etkin müdahale etme adına 2 motosiklet ambulansın kentte görev yaptığını dile getiren Ağırtaş, ekibin yıl içerisinde 70 vakaya müdahalede bulunduğunu kaydetti.

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