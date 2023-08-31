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Güncel
AA 31.08.2023 23:52

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi ile Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde, 800 lira ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 5'i hastanede sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, operasyon sırasında aracıyla kaçmaya çalışan zanlılardan birinin 10 otomobil ve Narkotik Şube Müdürlüğüne ait sivil araca çarparak hasar verdiği öğrenildi.

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