Edirne'de telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havsa ilçesinin Yolageldi köyünde bir kişinin, telefonda kendisini savcı veya polis olarak tanıtan kişilerce dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheliler B.A. ve N.A. yakalandı.

Zanlıların üst aramasında 14 bin lira, çeşitli ziynet eşyaları, 14 uyuşturucu hap ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin dolandırdığı para ve ziynet eşyaları, sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.