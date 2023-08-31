Mersin'de tedavisi tamamlanan dağ keçisi yavrusu doğal ortamına bırakıldı

Mersin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğü ekiplerince Hisar Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yaralı ve bitkin halde dağ keçisi yavrusu bulundu.

Yavru özel bir veterinerlik kliniğinde tedaviye alındı.

Veteriner Hekim Lokman Eren, gazetecilere, dağ keçisinin 5 günlük tedavisinin tamamlandığını söyledi.

Hayvanın iyileştiğini aktaran Eren, "Muayenemiz neticesinde hayvanın köpekler tarafından yaralandığı tespit edildi. Bitkin halde kalıp yemeden içmeden kesilen hayvan, gerekli ilaç, serum ve vitamin takviyeleri yapılarak iyileştirildi." diye konuştu.