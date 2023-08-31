Az Bulutlu 28.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 31.08.2023 21:17

Mersin'de tedavisi tamamlanan dağ keçisi yavrusu doğal ortamına bırakıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde yaralı ve bitkin halde bulunan dağ keçisi yavrusu tedavisinin ardından doğaya salındı.

Mersin'de tedavisi tamamlanan dağ keçisi yavrusu doğal ortamına bırakıldı

Mersin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğü ekiplerince Hisar Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yaralı ve bitkin halde dağ keçisi yavrusu bulundu.

Yavru özel bir veterinerlik kliniğinde tedaviye alındı.

Veteriner Hekim Lokman Eren, gazetecilere, dağ keçisinin 5 günlük tedavisinin tamamlandığını söyledi.

Hayvanın iyileştiğini aktaran Eren, "Muayenemiz neticesinde hayvanın köpekler tarafından yaralandığı tespit edildi. Bitkin halde kalıp yemeden içmeden kesilen hayvan, gerekli ilaç, serum ve vitamin takviyeleri yapılarak iyileştirildi." diye konuştu.

ETİKETLER
Mersin
Sıradaki Haber
Eskişehir’de iki araç çarpıştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:05
DSÖ: Yemen'de 7 ayda kızamık nedeniyle 413 ölüm kaydedildi
22:00
Borrell AB'nin genişlemesine yönelik bir tarih belirlenmesini istedi
21:57
BM Lübnan'daki barış gücü misyonunun süresini uzattı
21:54
Guterres: Yakın gelecekte Ukrayna'da barış mümkün görünmüyor
21:51
İngiltere'den Japonya'ya Fukuşima desteği
21:47
Afrika Birliği Gabon'un üyeliğini askıya aldı
Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor
Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor
FOTO FOKUS
TRT bu yıl da TEKNOFEST coşkusunu dünyaya duyuruyor
TRT bu yıl da TEKNOFEST coşkusunu dünyaya duyuruyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ