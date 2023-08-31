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Güncel
AA 31.08.2023 20:34

Isparta'da sondaj kuyusundan kurtarılan çocuk, itfaiye ekiplerini ziyaret etti

Isparta'da oyun oynadığı esnada 10 metrelik sondaj kuyusuna düşen 2 yaşındaki Yamaç Metin, arama kurtarma çalışmalarına destek veren Isparta Belediyesi İtfaiye ekiplerini ziyaret etti.

Isparta'da sondaj kuyusundan kurtarılan çocuk, itfaiye ekiplerini ziyaret etti

Isparta’da oyun oynarken 10 metrelik sondaj kuyusuna düşen 2 yaşındaki Yamaç, Isparta Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yamaç, hastanedeki tedavisinin ardından ailesi ile itfaiye ekiplerini ziyaret etti.

23 Ağustos akşamı Atabey ilçesi Harmanören köyünde, 2 yaşındaki Yamaç Metin oyun oynadığı sırada 10 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düştükten sonra Isparta Belediyesi Arama Kurtarma (ISAK), Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri sayesinde 5 saatlik çalışma sonrası kurtarılmıştı.

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