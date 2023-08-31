Isparta'da sondaj kuyusundan kurtarılan çocuk, itfaiye ekiplerini ziyaret etti

Isparta’da oyun oynarken 10 metrelik sondaj kuyusuna düşen 2 yaşındaki Yamaç, Isparta Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yamaç, hastanedeki tedavisinin ardından ailesi ile itfaiye ekiplerini ziyaret etti.

23 Ağustos akşamı Atabey ilçesi Harmanören köyünde, 2 yaşındaki Yamaç Metin oyun oynadığı sırada 10 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düştükten sonra Isparta Belediyesi Arama Kurtarma (ISAK), Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri sayesinde 5 saatlik çalışma sonrası kurtarılmıştı.