12 bin 279 çiftçinin hibe desteği aldığı Erzurum'da tarımsal üretim arttı

Resmi Gazete'de 8 Mart 2022'de yayımlanan "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" ile atıl durumda olan, boş ve nadasa bırakılan arazilerde üretim yapacak çiftçilere verilen yüzde 75 hibe desteğinden kentte 12 bin 279 kişi yararlandı.

Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere tohum ile sebze fidesi dağıtıldı.

Toplamda 131 bin 843 dekar alanın tarıma kazandırıldığı kentte, tarımsal üretimde de artış yaşandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, üretime elverişli olmayan arazilerde tıbbi aromatik bitki ve yağlık bitki, hububat ve baklagillerin yetiştirilmesi ve ürünlerin işlenmesine, işletme tesisleri kurulmasına yönelik yüzde 75 hibeyle çiftçilere destek verdiklerini söyledi.

Akar, şöyle konuştu:

"Bu yılın ilk yarısında 2 bin 609 çiftçimize, 27 bin 111 dekar alanda ekilmek üzere 584 ton buğday, 11 ton karabuğday, 14 ton nohut, 5 ton fasulye ve buna benzer yem bitkisi tohumları yüzde 75 hibeyle dağıtıldı. Çiftçilere toplamda ise 2 bin 500 ton buğday, 30 ton Hınıs fasulyesi ve 41 ton nohut tohumu dağıtılarak üretim alanlarının etkinleştirilmesine katkıda bulunduk."

"Geçen yıla göre yüzde 30 civarında rekolte artışı bekliyoruz"

İki sene önce yaşanan kuraklık nedeniyle hububat alanında geçen yıl sıkıntı yaşadıklarını anlatan Akar, "Geçen yıldan beri yağışların iyi olmasıyla bir önceki yıllara göre hububat alanlarında iyi bir verim aldık. Erzurum genelinde yaklaşık 286 bin ton buğday, 120 bin ton arpa rekoltesini bekliyoruz. Geçen yıla göre yüzde 30 civarında rekolte artışı bekliyoruz. Bu yıl için 130 milyon lira gelir elde etmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Proje kapsamında, bu yılın ilk yarısında 420 bin sebze fidesinin de dağıtıldığını söyleyen Akar, "Çiftçilik kutsal bir meslek, alın teri ve emek isteyen bir meslek. Çiftçilerin elde ettiği ürünler değerinde satın alınırsa çiftçimiz üretime devam eder. Devletimizin yüzde 75 hibe desteği çok önemli çünkü çiftçilerimizin sektörün içinde kalmasını sağlıyor. Desteklerin devam etmesi büyük bir önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

"Şu an ekilecek boş arazi bulamıyoruz"

Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde çiftçilik yapan Seyfettin Küçükler de devletten tohum desteği aldığını dile getirdi.

Devletin tohum desteğinin çiftçileri cezbettiğini vurgulayan Küçükler, "Şu an ekilecek boş arazi bulamıyoruz. Köyde tek başıma olduğum için 250-300 dönümlük arazi kiralayıp ekiyorum. Yonca, korunga, buğday, yulaf ve sebze fidelerinde destek aldık." dedi.

Küçükler, devletin verdiği desteklerden sonra köylerinin göç alarak 80 haneden 203 haneye çıktığını belirtti.