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Güncel
İHA 01.09.2023 06:57

Sakarya’da sağanak uyarısı

Sakarya Valiliği, meteorolojik verilere göre şehirde sabah saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak yağışa karşı uyarılarda bulundu.

Sakarya’da sağanak uyarısı

Sakarya Valiliği, meteorolojik verilere göre 1 Eylül Cuma günü sabah saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak yağışa karşı sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.

Valilik tarafından yapılan paylaşımda, "Marmara’nın Kuzeydoğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Cuma sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un boğaz kesimi ve doğusu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların İstanbul’da öğle saatlerinde, Kocaeli ve Sakarya çevresinde ise öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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Sakarya Sağanak
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