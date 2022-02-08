Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, kentte geçen yıl Sigara Bırakma Polikliniği'ne başvuran 1337 vatandaştan 618'inin sigarayı bıraktığını bildirdi.

Ağırtaş, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü için yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) paylaştığı son verilere göre, tütün kullanımı ve pasif sigara dumanından etkilenmenin kalp hastalıkları nedeniyle meydana gelen ölümlerin yüzde 12'sini oluşturduğunu ortaya koydu.

Her yıl 7 milyondan fazla kişi ölüyor

DSÖ'ye göre, 40 milyondan fazla genç, tütün ürünleri kullanıyor. Türkiye ise en çok sigara içen ülkeler arasında 10'uncu sırada yer alıyor.

Her yıl 7 milyondan fazla kişi doğrudan tütün kullanımına bağlı hastalıklar, 1,2 milyon kişi de tütün ürünü kullanmadığı halde sigara dumanına maruz kalarak pasif içicilik nedeniyle yaşamını yitiriyor.