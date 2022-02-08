Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 15:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kumar oynarken suçüstü yakalandılar
[Fotoğraf: Arşiv]
Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir işyerine yaptığı kumar operasyonunda, işyeri sahibi 2 kişi ve kumar oynayan 3 şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, asayiş olaylarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında, kent merkezi Yeni Mahallede faaliyet gösteren bir çay salonunda kumar oynandığı ihbarının alınması üzerine yapılan denetimde işyerinde 3 kişinin kumar oynadığı tespit edildi.
Masa üzerinde duran bir miktar paraya ve 106 adet okey taşına el konuldu.
Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan işyeri sahibi 2 kişi ve kumar oynayan 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
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