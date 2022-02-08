Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, asayiş olaylarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında, kent merkezi Yeni Mahallede faaliyet gösteren bir çay salonunda kumar oynandığı ihbarının alınması üzerine yapılan denetimde işyerinde 3 kişinin kumar oynadığı tespit edildi.

Masa üzerinde duran bir miktar paraya ve 106 adet okey taşına el konuldu.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan işyeri sahibi 2 kişi ve kumar oynayan 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.