Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 14:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta yangın: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir evde elektrikli ısıtıcıdan çıktığı değerlendirilen yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Dumlupınar Mahallesi'nde 93 yaşındaki Melek Çokduran'a ait evde, elektrikli ısıtıcıdan kaynaklanan yangın çıktı.
Komşuların ihbarı üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra evde yaptığı incelemede Melet Çokduran'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Yaşlı kadının cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Komşulardan Mehmet Göngördü, yangını fark ettikten sonra eve geldiğini, bu sırada da elektrik şalterini kapattığını daha sonra yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştığını söyledi.
Etiketler: İtfaiye Kahramanmaraş Yangın
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