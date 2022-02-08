Ülke genelinde Omicron varyantının hızla yayılması nedeniyle vaka sayılarında artış gözlemleniyor.

Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde vaka sayılarında artış gözlemlenmesi üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.

Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 459 ev karantinaya alındı.

Adıyaman'da 22-28 Ocak tarihleri arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni COVID-19 vaka sayısı, 98,66 olarak kayıtlara geçti.