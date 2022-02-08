Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 14:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 459 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Adıyaman'da artan vaka sayıları ve COVID-19 tedbirleri kapsamında 459 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Ülke genelinde Omicron varyantının hızla yayılması nedeniyle vaka sayılarında artış gözlemleniyor.
Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde vaka sayılarında artış gözlemlenmesi üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 459 ev karantinaya alındı.
Adıyaman'da 22-28 Ocak tarihleri arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni COVID-19 vaka sayısı, 98,66 olarak kayıtlara geçti.
Etiketler: Adıyaman Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Omicron
Sıradaki Haber
Kazakistan'da ekonomi 2021'de yüzde 4 büyüdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz